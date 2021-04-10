Китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» еще в октябре прошлого года уведомили украинское правительство о том, что идут в международный арбитраж с иском на $3,5 млрд., которые хотят взыскать с Украины как компенсацию за экспроприацию их инвестиций.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности ответило на запрос РБК-Украина относительно дальнейшей судьбы ПАО «Мотор Сич», которое указом президента Зеленского по рекомендации СНБОУ собираются национализировать.

В ответ на список из 16 вопросов, которые касались значения предприятия для обороноспособности страны, правовых и организационных аспектов его перевода в госсобственность, технологического уровня производства, показателей хозяйственной деятельности, международного арбитража на $3,6 млрд. с китайскими инвесторами предприятия, министерство предоставило лаконичный ответ на ½ стандартного листа бумаги формата А4.

В тексте за подписью Валерия Иващенко, заместителя министра Олега Уруского, сказано: «В соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено, поэтому Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования – акционерного общества «Мотор Сич». Кроме этого, в документе говорится, что: «Решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО «Мотор Сич» осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме (в т.ч. на заседаниях СНБОУ от 14.12.2021 г. и 11.03.2020 г.) и не является публичным».

Ранее издание освещало итоги деятельности Олега Уруского и Минстратпрома за «первые 100 дней министра». А о его желании продать туркам «Мотор Сич», контрольный пакет акций которой еще в 2016 г. у Вячеслава Богуслаева купили китайские инвесторы, сообщало международное издание Times Of Middle East. "В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, отвечающий за стратегические отрасли, нанес визит Анкаре, что ознаменовало еще один поворотный момент (в отношениях между Украиной и Турцией, - ред.). Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей "Мотор Сич" турецким компаниям", - говорилось в публикации.

Китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» еще в октябре прошлого года уведомили украинское правительство о том, что идут в международный арбитраж с иском на $3,5 млрд., которые хотят взыскать с Украины как компенсацию за экспроприацию их инвестиций. Доарбитражное урегулирование не состоялось, было проведено только одно заседание соответствующей межведомственной рабочей группы. Впоследствии сумма исковых требований возросла до $3,6 млрд. Уже после начала арбитражных процедур китайской стороной 28.01.2021 г. одним Указом Президента Украины были введены санкции против китайских акционеров ПАО «Мотор Сич» - юридических и физических лиц. Еще через 2 месяца еще одним Указом Президента от 23.03.2021 г. ПАО «Мотор Сич» было национализировано. Акционеры предприятия получили на этот счет судебные решения. Министерство иностранных дел КНР в ответ потребовало от Украины надлежащим образом защитить интересы китайских инвесторов.

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Автор: Иван Бойко