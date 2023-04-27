Удержание учетной ставки и введение дополнительных инструментов для защиты сбережений от инфляционного обесценивания способствовали усилению курсовой устойчивости.

Правление Национального банка Украины приняло решение в седьмой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

"Это поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчение наиболее обременительных валютных ограничений", - сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

По словам Пышного, удержание учетной ставки на уровне 25%, введение дополнительных инструментов для защиты сбережений граждан от инфляционного обесценивания, а также меры по активизации конкуренции банков за срочные депозиты способствовали усилению курсовой устойчивости.

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"В том числе благодаря этим мерам спрос на гривневые инструменты начал расти, тогда как на иностранную валюту - сократился. Об этом, в частности, свидетельствовало и существенное укрепление наличного курса гривни с начала 2023 года, которое положительно сказалось на ожиданиях и поддержало тенденцию к замедлению инфляции", - сообщил глава Нацбанка.

В то же время, отметил Пышный, в значительной степени курсовая устойчивость обеспечивается жесткими валютными ограничениями, эффективность которых со временем ослабляется, а их ограничительное влияние на экономическую активность, наоборот, усиливается. Поэтому проведение валютной либерализации в обозримой перспективе становится все более актуальным, соответственно, НБУ направляет свою политику на формирование надлежащих предпосылок для смягчения административных ограничений.

"Учитывая все еще высокую неопределенность и риск дальнейшего роста остатков средств на текущих счетах на фоне значительных расходов бюджета обеспечение привлекательности срочных сбережений в гривне является важной предпосылкой для сохранения курсовой устойчивости и дальнейшего снижения инфляции. Это обуславливает необходимость сохранения учетной ставки на уровне 25% годовых", - добавил глава центробанка.

Учетная ставка в Украине - что это

Напомним, учетная ставка - это инструмент, с помощью которого Нацбанк пытается влиять на инфляцию. НБУ увеличивает ставку для сдерживания цен или снижает для повышения экономической активности (более активного кредитования).

До полномасштабной войны учетная ставка составляла 10%, а за шесть месяцев до этого - 6%. На таком уровне, самом низком за всю историю, она держалась с 2020 года.

В марте 2023 года правление Национального банка Украины приняло решение в шестой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Этот уровень был установлен в июне 2022 года для защиты гривневых доходов и сбережений граждан.

В конце марта стало известно, что члены Комитета по монетарной политике Национального банка предположили, что снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом.

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