Обновленный прогноз предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере до конца первого квартала 2024 года.

Члены комитета по монетарной политике Национального банка не исключают, что снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом.

Как говорится в сообщении на сайте НБУ, 15 марта на последнем заседании комитета по монетарной политике восемь из 11 топ-руководителей НБУ предположили, что снижение ставки может начаться раньше.

Представители НБУ отметили, что цикл снижения учетной ставки может начаться уже осенью, а предпосылки для такого решения могут сформироваться даже раньше.

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При этом члены комитета по монетарной политике НБУ призвали не спешить с выводами относительно изменения прогноза учетной ставки.

В НБУ отмечают, что траектория учетной ставки должна согласовываться с планом смягчения административных ограничений на валютном рынке, над которым сейчас работает регулятор.

Война в Украине и учетная ставка

Учетная ставка – инструмент, которым Нацбанк пытается влиять на инфляцию. НБУ увеличивает ставку для сдерживания цен или снижает для повышения экономической активности (более активного кредитования).

До войны учетная ставка составляла 10%, а за шесть месяцев до этого — 6%. На таком самом низком уровне за всю историю она держалась с 2020 года.

3 марта 2022 года Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 10%.

2 июня правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

26 января 2023 года Нацбанк пятый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 25%

Обновленный прогноз предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере до конца первого квартала 2024 года.

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