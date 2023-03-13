В номинации "Центральный банк года" НБУ одержал победу впервые, получив признание за эффективную работу в условиях полномасштабной войны.

Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам нынешней премии Central Banking Awards.

Как сообщила пресс-служба регулятора, эту престижную международную награду ежегодно вручает профильный журнал о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking.

Отмечается, что в номинации "Центральный банк года" Нацбанк Украины одержал победу впервые, получив международное признание за эффективную работу в 2022 году в условиях полномасштабной войны.

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Обычно номинация "Центральный банк года" присуждается центральному банку, который укрепил свой авторитет и решительно реализовал меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

"В этом году международные эксперты высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны", - сказано в сообщении.

В частности, эксперты отметили то, что НБУ в первые дни войны принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране. Также было обеспечено бесперебойное функционирование банковской системы и сохранено доверие граждан и бизнеса к ней. Кроме этого, Нацбанк позаботился об обеспечении данных, защите информации и дальнейшей полноценной работе платежной инфраструктуры для безналичных платежей.

Нацбанк Украины - новости

Как сообщал УНИАН, в январе правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов.

По данным Нацбанка, международные резервы Украины в феврале снизились на 3,5% и по состоянию на 1 марта 2023 года составили 28,864 млрд долл. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем на 609 млн долл. - до 2,452 млрд долл.

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