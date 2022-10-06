Средства выделены на ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ в дома украинцев.

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 55 млн долларов на подготовку инфраструктуры к зиме.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Telegram.

"Находясь в Украине, Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сегодня объявила о том, что USAID выделит 55 млн долл. США для подготовки инфраструктуры теплоснабжения страны к зиме во время развязанной Россией брутальной войны. Эта помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, которое поставляет газ в дома украинцев, учреждения медицины и образования, а также предприятиям во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что около 7 млн украинцев в 19 областях страны почувствуют помощь со стороны USAID.

"USAID также предоставит электрогенераторы, альтернативные источники топлива для больниц, центров пребывания внутренне перемещенных лиц и защиту социально уязвимых граждан, что позволит обеспечить тепло в помещениях в течение зимы. При оказании помощи первоочередное внимание будет уделяться тем регионам, которые больше всего пострадали от полномасштабного путинского вторжения в Украину – к которым относятся Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Черниговская области", - говорится в сообщении.

Кроме того, эти новые средства являются дополнением к той значительной помощи, которую USAID оказывает энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного российского вторжения, и помогут обеспечить бесперебойное снабжение украинцам тепла и горячей воды. В рамках этой инициативы USAID уже предоставило трубы и другое оборудование, которое помогло возобновить предоставление коммунальных услуг 22 тыс. киевлян, которые утратили доступ к таким услугам в результате разрушения гражданской инфраструктуры российскими войсками.

Помощь будет оказываться в рамках проекта USAID "Энергетическая безопасность". В частности, эта программа, рассчитанная на пять лет, имеет целью помочь Украине создать более безопасный и прозрачный энергосектор.

Напоминается, что в ответ на войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, правительство США предоставило правительству Украины 8,5 млрд долл. для прямой бюджетной поддержки, которая поможет продолжить финансировать критически важные государственные услуги.

Также с февраля 2022 года правительство США предоставило гуманитарную помощь на сумму 1,5 млрд долл. миллионам украинцев, которые находятся как в Украине, так и в соседних странах.

Отопительный сезон во время войны:

По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

20 сентября правительство США в рамках проекта USAID передало КП "Киевтеплоэнерго" трубы и сопутствующее оборудование стоимостью 1,3 млн долл., что позволит восстановить централизованное теплоснабжение для более 20 тыс. жителей Киева.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону.

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