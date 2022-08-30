За последний месяц было закачано более 1 миллиард кубометров газа.

В украинские подземные хранилища уже закачано 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания правительства.

"На конец августа вышли на показатель 13 миллиардов кубических метров газа - УНИАН) в наших подземных хранилищах", - рассказал он.

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За последний месяц было закачано более 1 миллиард кубических метров газа, добавил Шмыгаль.

Ранее премьер заявил, что несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшилась. "Нафтогазу" поставлена задача до начала отопительного сезона иметь в хранилищах 19 миллиардов кубических метров газа.

Война в Украине и отопительный сезон:

В конце июля 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло для населения путем привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов. Мораторий будет действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его окончания.

8 июня правительство создало штаб, который будет готовиться к отопительному сезону.

1 июля в Минэнерго рассказали, чего ждать от будущего отопительного сезона.

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