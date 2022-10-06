Корольчук подчеркнул, что переход котелен на новый вид топлива не спасет ситуацию.

Полномасштабное российское вторжение в Украину и энергетический кризис могут сделать крайне сложным прохождение этого отопительного сезона.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт Института энергетических стратегий и бывший начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Корольчук.

"Экономия газа - это пункт номер один. Нужно минимизировать его потребление и в промышленности, и у населения. Тогда с этими 15 миллиардами мы можем попробовать пройти этот сезон, если зима будет действительно мягкой. Но если она будет морозной, тогда, конечно, это очень сложно", - отметил эксперт.

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Корольчук также подчеркнул, что переход котелен на новый вид топлива не спасет ситуацию.

"Конечно, ищут варианты мобильных котелен, на другой вид топлива пытаются перейти, но это все точечно может спасти ситуацию. Условно в больнице, роддоме, тех же органах власти. Я слышал, что предлагают буржуйки, дрова. Это все из системы ГСЧС. То есть когда ставится палатка зимой во время морозов, чтобы обогреть бездомных людей, или тех, кто попал в такую ситуацию. Это на 100 людей, 200 или 1000. А когда речь идет о сотнях тысяч, миллионах - это не сработает", - заявил эксперт.

Отопительный сезон во время войны:

По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону.

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