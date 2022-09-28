Задача на ближайшие недели — выйти на 100% готовность к зиме.

Готовность топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы, а также транспортной инфраструктуры Украины к прохождению осенне-зимнего периода 2022/23 года составляет 88%.

Об этом во время селекторного совещания с главами областных военных администраций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

"Все готовятся к самому тяжелому отопительному сезону. Благодарен областям за уровень подготовки, который на сегодня составляет уже более 88%. Правительство со своей стороны продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас имеем почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", — цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

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Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача на ближайшие недели — выйти на 100% готовность к отопительному сезону.

Шмыгаль также сообщил, что накануне правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров, это даст возможность приобрести 400 тысяч кубических метров древесины для раздачи людям на прифронтовых территориях.

"Все должно быть быстро реализовано, привезено и роздано людям до наступления холодов", — отметил он.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что на начало отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что на этот отопительный сезон планируется реализовать 5 млн кубических метров дров. На сегодня все потребности в древесине, по информации Министерства окружающей среды, полностью обеспечиваются.

Подготовка к отопительному сезону в Украине: что известно

Ранее Шмыгаль заявлял, что на начало октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Также есть договоренности с Соединенными Штатами Америки о выделении 2 миллиардов кубометров газа.

Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.

8 июня правительство создало штаб, который будет готовиться к отопительному сезону.

В Кабмине прогнозируют, что этот отопительный сезон станет самым сложным в истории Украины.

Председатель КГГА Петр Пантелеев отмечал, что зима 2022/2023 года для каждого киевлянина должна стать проверкой способности хранения тепла.