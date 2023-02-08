Поддержка малого и среднего бизнеса Украины является перспективным направлением для США.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину США рассматривают возможность финансирования украинского малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Правительственный портал по итогам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с первым заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Колмен, речь идет о сумме в пределах 100 млн долл.

В ходе встречи Шмыгаль призвал USAID присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей.

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Колмен отметила, что поддержка малого и среднего бизнеса является перспективным направлением, и США рассмотрят возможность его финансирования в размере до 100 млн долл.

Бизнес во время войны:

В апреле 2022 года в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могли как предприятия, требующие перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещение или другие активы.

В декабре 2022 года бизнес продолжил ослаблять оценки относительно своей экономической деятельности из-за российских террористических атак и дефицита электроэнергии.

17 января 2023 года бизнес смягчил негативные ожидания относительно будущей деловой активности и инфляции.

По состоянию на 30 января 2023 года из-за войны 80% компаний столкнулись с падением бизнеса.

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