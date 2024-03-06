В прошлом году в Украине и за рубежом осуществлено 7,4 млрд безналичных операций на сумму 3,98 трлн грн.

В 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составило 7,9 млрд, а их общая сумма – 6,1 трлн грн.

Отмечается, что из них в Украине осуществлено 91,9% от количества и 90,4% от суммы всех операций с карточками, а за пределами Украины доля операций с украинскими платежными карточками составила 8,1% от количества и 9,6% от суммы всех операций с карточками. При этом за довоенный 2021 год доля операций за рубежом была на уровне 3,8% от количества и 3,7% от суммы.

Видео дня

"Такое увеличение доли операций с платежными картами за рубежом обусловлено значительным количеством украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули Украину (по данным ООН, за рубежом находится почти 6,5 млн украинских вынужденных переселенцев)", – отметили в НБУ.

Всего в Украине и за рубежом осуществлено 7,4 млрд безналичных операций на сумму 3,98 трлн грн.

По количеству больше всего операций с использованием платежных карт приходилось на расчеты в торговой сети – почти 70% (что составляет почти 5 млрд операций). По сумме же больше всего операций составляли переводы с карты на карту – 37,1% (или 1,5 трлн грн).

Оплата товаров и услуг в интернете в 2023 году составляла 18% по количеству и 16% по сумме от всех безналичных операций с платежными картами – 646,5 млрд грн.

Средняя сумма одной операции в Украине в 2023 году составляла:

в торговой сети – 325 грн;

по переводу с карты на карту – 1972 грн;

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 490 грн.

Банковская сфера во время войны

Национальный банк провел ежегодный пересмотр показателей деятельности банков и подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2023 году.

Нацбанк решением от 20 февраля решил оптимизировать ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов и сохранения устойчивости валютного рынка, в частности, уточнив условия покупки валюты бизнесом.

Вас также могут заинтересовать новости: