Регулятор подтвердил статус для 15 финучреждений.

Национальный банк провел ежегодный пересмотр показателей деятельности банков по установленным критериям. По его результатам, регулятор подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2023 году.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в список системно важных банков вошли: "А-Банк", "Креди Агриколь Банк", "Кредобанк", "ОТП Банк", "Ощадбанк", "Пивденный", "ПриватБанк", ПУМБ, "Райффайзен Банк", "Сенс Банк", "ТАСкомбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", "Универсал Банк".

Перечень банков утвержден решением правления Национального банка от 29 февраля 2024 года. Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января в соответствии с утвержденным положением.

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Банковская система Украины

За 2023 год банки в Украине получили почти 160 (159,99) млрд грн прибыли до налогообложения, что практически вдвое больше, чем в 2021 году. Почти половину прибыли (73,45 млрд грн) банки заплатят в качестве налога. Заметим, что в 2021 году налог был практически в 12 раз меньше и составил 6,37 млрд грн.

По состоянию на 5 марта наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 10 копеек – до 38,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,15 грн за доллар.

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