Больше всего операций с картами приходится на покупки в торговых сетях.

Украинцы активно пользуются платежными картами. Количество подобных операций только увеличивается.

"Количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составило 1,973 млрд, а их сумма – 1,407 трлн грн", - говорится в сообщении Национального банка

Больше всего осуществленных операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети – осуществлено 1,358 млрд операций (73,6%) на сумму 419,2 млрд грн. Переводы с карты на карту в III квартале составляли треть по сумме (31,3%) и почти десятину по количеству (8,1%) всех безналичных операций. Оплата товаров и услуг в интернете – 14,5% по сумме и 13,9% по количеству.

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Средняя сумма одной операции составляла:

в торговой сети - 309 грн (против 310 грн во II квартале 2023 года);

с перевода с карты на карту - 1 854 грн (против 1 829 грн);

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 504 грн (против 495 грн).

Платежные операции в Украине

Ранее компания Mastercard сообщала, что по результатам второго квартала 2023 года Украина вошла в ТОП-5 стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами. Кроме этого, последние 5 лет наша страна традиционно входила в десятку стран, являющихся лидерами по количеству NFC-оплат.

Так, в указанном периоде доля расчетов смартфонами и гаджетами с NFC среди всех бесконтактных оплат в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60% во втором квартале этого года.

В июле 2022 года в Украине официально запустили Google кошелек, где можно хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

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