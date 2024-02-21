Ряд уточнений регулятора начинает действовать с 21 февраля.

Национальный банк решением от 20 февраля решил оптимизировать ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов и сохранения устойчивости валютного рынка, сообщила пресс-служба регулятора.

Так, со среды, 21 февраля, уточнены условия покупки валюты бизнесом.

На сегодня для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины, пояснили в Нацбанке.

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Также предприятиям доступны валютные операции на условиях "своп" (покупка, продажа, обмен валюты с обратной операцией на определенную дату в будущем с фиксацией курса и других условий в договоре) по купле-продаже иностранной валюты, если первая часть операции предусматривает покупку банком у клиента. Чтобы соответствующие операции не использовались для обхода действующих ограничений, НБУ уточняет условия покупки валюты предприятиями.

Так, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях "своп", по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).

Для этого на дату покупки валюты юрлицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях "своп" (валюта, срок операции) по незавершенным сделкам с банками. Она будет предоставляться дополнительно, вместе с информацией об имеющихся средствах на текущих и депозитных счетах.

Во-вторых, по информации НБУ, уточнены особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям.

Сейчас действует норма, согласно которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на счет резидента в банке средств от нерезидента за товар, если эти средства переводились из-за рубежа.

Для того, чтобы стимулировать возвращение в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ уточняет особенности осуществления валютного надзора банками. Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, если средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Зато переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора.

Валютный рынок Украины

Ранее УНИАН писал, что Нацбанк разрешил большие колебания курса. В середине февраля произошло одно из самых больших ослаблений официального курса гривны от момента перехода к управляемой гибкости курса в октябре.

По итогам 2023 года пункты обмена валют обеспечили поступления 384,7 миллиона гривен налогов в бюджеты разных уровней. По состоянию на 1 февраля 2024 года в реестре пунктов обмена валют значился 3851 обменник, или на 84 обменника больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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