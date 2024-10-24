Отмечается, что валютный рынок будет относительно стабильным.

В конце октября на валютном рынке будет и дальше править режим "управляемой гибкости". За два месяца осени девальвация гривни будет незначительная - по сравнению с августом не превысит 1%.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что валютный рынок будет относительно стабильным. По его словам, влияние инфляции останется минимальным, а любые объективные изменения курса сгладить политика НБУ.

Согласно его прогнозу, на следующей неделе американская валюта будет находиться в коридоре 41,1-41,5 гривни за доллар на межбанке и 41,2-41,7 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, на следующей неделе 100 долларов будет стоить в Украине около 4120 – 4170 гривень.

Эксперт Украинского института будущего Даниил Монин считает, что курс доллара в ноябре может удивить украинцев стабильностью. Он указал, что НБУ не заинтересован в девальвации гривны, потому что это подталкивает инфляцию вверх.

По словам эксперта, НБУ до последней недели декабря и естественно весь ноябрь может спокойно держать курс на уровне 41 – 41,5 гривни.

Таким образом, стоит ожидать, что в ноябре 100 долларов может стоить от 4100 до 4 150 гривень.

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