Эксперт считает, что НБУ не заинтересован в девальвации гривны.

Курс доллара в ноябре может удивить украинцев стабильностью. На курс валют оказывает влияние высокий уровень инфляции, а также финансирование от партнеров.

Эксперт Украинского института будущего Даниил Монин рассказал в комментарии 24 Каналу считает, что "затишье" на валютном рынке может сохраниться даже в декабре. Он напомнил, что Украина с середины октября до конца года должна получить почти 17 миллиардов долларов помощи, что увеличит международные резервы.

"Я считаю, что НБУ до последней недели декабря и естественно весь ноябрь также может спокойно держать курс на уровне 41 – 41,5 гривны. Девальвировать гривну точно нет необходимости. Кроме этого, инфляция уже вышла на уровень выше прогнозов НБУ – 8,6% в год. Соответственно, НБУ не заинтересован в девальвации гривны, потому что это подталкивает инфляцию вверх", – объяснил эксперт.

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При этом Монин советует украинцам сейчас покупать валюту, хотя и напомни, что с этим можно пока не спешить.

Основываясь на прогнозе экономиста, в ноябре 100 долларов может стоить от 4100 до 4 150 гривень.

Банкир Сергей Фурса отметил, что американская валюта в течение 2025 года может расти, но это не будет происходить резко. По его словам, может быть, что в конце года курс будет на уровне 44 – 45 гривень за доллар.

Таким образом, 100 долларов в Украине в конце 2025 года, согласно прогнозу, будет в промежутке 4400-4500 гривень.

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