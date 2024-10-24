В течение следующей недели главные показатели валютного рынка останутся относительно постоянными.

В последние дни октября ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах действия режима "управляемой гибкости" - сохранятся разновекторные незначительные текущие изменения, а официальный курс по состоянию на начало ноября окажется на отметке 41,3-41,5 грн/долл. То есть главный итог двух месяцев осени будет заключаться в незначительной девальвации гривны, которая по сравнению с августом не превысит 1%.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, в то же время валютный рынок будет оставаться относительно стабильным, влияние инфляции на него останется минимальным, а любые объективные изменения курса будут сглажены политикой регулятора, направленной на достижение и удержание равновесия между спросом и предложением.

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"Для сравнения: уровень инфляции с начала года по итогам октября может достичь 8,3-8,5% (2-2,5% за сентябрь-октябрь), то есть курсовые изменения благодаря Нацбанку происходят с "опозданием", что положительно сказывается на рынке, ведь удается избежать чрезмерного ажиотажа", - отметил эксперт.

Он прогнозирует, что в течение следующей недели главные показатели валютного рынка останутся относительно постоянными:

коридоры валютных изменений: 41,1-41,5 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,1-0,2 грн, в комбанках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Что касается общей ситуации на валютном рынке в ноябре, то стоит ожидать, что главные курсовые колебания будут происходить в пределах 41,2-41,8 грн/долл. и 45,3-47,3 грн/евро (на межбанке) и 41,3-42 грн/долл. и 45,5-47,8 грн/евро (на наличном рынке). Но основные изменения будут происходить в более узких пределах: 41,5-41,9 грн", - сказал Лесовой.

В то же время есть несколько факторов, от влияния которых будет зависеть текущая курсовая ситуация, прежде всего это экономические обстоятельства, из которых возможно главным будут:

Уровень инфляции (уровень потребительских цен, динамика ценовых изменений). Объем получаемой макрофинансовой помощи (ежемесячно Украина нуждается в 3 миллиардах долларов, а с начала года страна получила лишь 69% от запланированного объема помощи). События на фронте и энергетические обстоятельства (эти косвенные факторы в сочетании с экономическими факторами потенциально могут давить на рынок, увеличивая спрос на валюту).

"Таким образом, пересечение октября и ноября не станет чрезвычайным: общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в меру контролируемой из-за активности Нацбанка, который продолжит "гасить" чрезмерный спрос валютными интервенциями. Однако в течение ноября постепенно курсовые показатели могут расти, вплотную приблизившись к 42 грн - к максимальному рубежу, предусмотренному в государственном бюджете на текущий год", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 24 октября снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,15 грн за евро.

Эксперт Украинского института будущего Даниил Монин считает, что "затишье" на валютном рынке может сохраниться даже в декабре. Он напомнил, что Украина с середины октября до конца года должна получить почти 17 миллиардов долларов помощи, что увеличит международные резервы.

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