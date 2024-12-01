Банкир считает, что валютные показатели будут двигаться в сторону 42 гривень за доллар.

В начале декабря на ситуацию на валютном рынке Украины будет влиять стратегия Национального банка по минимизации влияния инфляции. Общая ситуация будет в меру контролируемой.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что на наличном рынке равновесие может наступить "естественным" путем благодаря увеличению продавцов валюты накануне праздников.

По его мнению, с 2 по 8 декабря в Украине валютные изменения стоит ожидать в коридоре 41,4 - 41,8 гривни за доллар и 43,5 - 45 гривни за евро на межбанке и 41,5 - 42 гривни за доллар и 45 - 47,5 гривни за евро на наличном рынке.

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"Мы не исключаем, что едва заметными шагами валютные показатели будут двигаться в сторону 42 гривень за доллар. Однако это лишь вектор и вряд ли это произойдет уже на следующей неделе", - подытожил банкир.

Таким образом, 100 долларов в гривнях до 8 декабря будет стоить 4150 – 4200 гривень. В то же время 1000 долларов в гривнях обойдется в 41500 – 42000 гривень.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что есть много неизвестных факторов, которые могут оказывать давление на граждан и на рынок в целом.

Банкир считает, что вполне возможно, что на 1 января 2025 года официальный курс остановится в пределах 41,6-41,8 гривень за доллар. Таким образом, 100 долларов в гривнях в конце 2024 года обойдется украинцам в 4160 – 4180 гривень.

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