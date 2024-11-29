Минимальные изменения курса то вверх, то вниз уже стоит считать привычным явлением, отметил эксперт.

В начале декабря ситуация на валютном рынке, как и в ноябре, прежде всего будет отталкиваться от стратегии регулятора по минимизации влияния инфляции на курсовые показатели.

"То есть несмотря на то, что по прогнозу годовая инфляция может превысить 10%, курсовые показатели будут оставаться на достаточно стабильном, хотя и изменчивом уровне (то есть незначительные колебания, которые не повлекут глобальных курсовых показателей)", - сказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, минимальные изменения то вверх, то вниз уже следует считать привычным явлением, что свидетельствует о неплохой общей экономической конъюнктуре, подкрепленной новыми траншами международной финансовой помощи.

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Эксперт отметил: относительно спроса и предложения, на межбанке регулятор в случае зарождения превалирования спроса сможет применить механизм валютных интервенций. Ведь именно соотношение спроса и предложения следует считать базовым и ключевым фактором при формировании валютных курсов.

"А на наличном рынке, как мы об этом писали ранее, равновесие может наступить "естественным" путем благодаря увеличению продавцов валюты накануне праздников, которые будут тратить валютные сбережения на покупку "николайчиков" и на другие сопутствующие приготовления", - сказал банкир.

По прогнозу Лесового, основные показатели валютного рынка со 2 по 8 декабря будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, общая ситуация на валютном рынке в первую декаду декабря будет в меру контролируемой: по крайней мере отсутствуют экономические факторы, которые могли бы несколько расшатать курсы. Зато мы не исключаем, что едва заметными шагами валютные показатели будут двигаться в сторону 42 грн/долл. Однако это лишь вектор и вряд ли это произойдет уже на следующей неделе", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - актуальные новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 ноября, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,75 грн за евро.

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