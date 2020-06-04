Шмыгаль попросил парламент вернуть программу Кабмина на доработку

По словам премьера, после этого Кабмин внесет в парламент обновленный проект программы своей деятельности, который разработан вместе со всеми комитетами Верховной Рады.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к Верховной Раде с просьбой отправить на доработку проект программы деятельности правительства, о чем он заявил с трибуны парламента.

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«Важно не когда, а важны содержание и качество документа. Важно, чтобы программа соответствовала тем вызовам, которые есть сегодня. Важно, чтобы она была профессионально написана, а главное – выполнялась и давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это часто бывало. Именно поэтому мы будем просить народных депутатов отправить ту программу деятельности правительства, которая вынесена на голосование, на доработку», - сказал он.

По словам премьера, после этого Кабмин внесет в парламент обновленный проект программы своей деятельности, который разработан вместе со всеми комитетами Верховной Рады.

Как отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в условиях пандемии коронавируса каждая страна вынуждена сама искать ответ на этот вызов.

«Нашей мотивацией в этом ответе должна стать не услужливость иностранным кредиторам и заигрывание с иностранными импортерами, а безусловная защита интересов украинского гражданина, украинского предприятия, украинского товара и украинской услуги. Украине время рассчитывать на себя. Драйвером украинской экономики должны стать украинские производители, а не иностранные компании. Кровью украинской экономики должны стать деньги, напечатанные в Украине, а не присланные организациями из-за границы. Инвесторами в украинскую экономику должен стать украинский бизнес, который заслуживает лучших нянь в мире», - сказал он.

По его словам, такой подход не означает, что Украина ссорится с иностранными партнерами.

«Наоборот – мы продолжаем с ними конструктивный диалог. Но международное партнерство должно основываться на принципах экономической самодостаточности страны, а самый надежный признак самодостаточности – экспорт отечественных товаров и импорт иностранного сырья. Именно такой курс на экономическую самодостаточность мы хотели бы видеть в программе действий правительства в условиях кризиса», - сказал он.

Наталуха отметил, что у Кабмина Шмыгаля не было достаточно времени в условиях пандемии, чтобы подготовить достойный документ, потому профильный комитет рекомендует вернуть программу на доработку с учетом предложений, высказанных во время ее обсуждения.

Как сообщал УНИАН, большая часть комитетов парламента при обсуждении программы деятельности правительства подвергли ее критике.

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