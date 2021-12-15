Средства будут направлены в ближайшее время.

Министерство энергетики дополнительно направит около 90 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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"По состоянию на сегодня Минэнерго обеспечило выплату государственной поддержки шахтерам из средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год, в полном объеме. В частности, на выплату заработной платы было направлено около 6,5 млрд грн. Параллельно с этим для максимально возможного сокращения задолженности в течение года принимались все возможные меры. В частности, сейчас мы работаем над выделением дополнительных средств на зарплаты шахтерам", - сказал Галущенко.

По его словам, дополнительно осенью из госбюджета было выделено около 1 млрд грн, которые уже поступили на предприятия в полном объеме: около 700 млн грн поступило в ноябре, 300 млн грн – в декабре.

"В августе текущего года на зарплаты шахтерам также было направлено более 390 млн грн через перераспределение расходов из других программ госбюджета. Также мы нашли возможность за счет экономии средств перераспределить из других бюджетных программ около 90 миллионов, которые будут в ближайшее время тоже направлены на выплаты шахтерам", - сказал министр.

Также он добавил, что были проведены переговоры с государственным предприятием "Центрэнерго", которое уже вчера перечислило шахтерам около 370 млн грн, которые поступили на счета предприятий и пойдут на выплаты зарплат.

Погашение задолженности:

В октябре Верховная Рада приняла закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 1 млрд грн на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами.

Автор: Дмитрий Шварц