В правительстве утверждают, что задолженность возникла из-за руководителей некоторых шахт.

Государство сегодня не имеет задолженности перед шахтерами, а причиной имеющейся задолженности является невыполнение постановления правительства руководителями некоторых шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня задолженности государства перед шахтерами нет ни копейки. Возникшая задолженность по зарплате - задолженность шахт перед шахтерами за отгруженную продукцию... правительство полностью выполняет свои обязательства. Есть на сегодня задолженность в объеме 1,2 млрд грн по расчетам с шахтерами за поставленную продукцию", - сказал он.

Также премьер напомнил, что еще в августе правительство приняло постановление, согласно которому 80% выручки от реализации угля шахты должны направлять на выплату заработных плат горнякам. Шмыгаль заверил, что руководители тех шахт, которые не выполняют это постановление и допускают возникновение задолженности перед горняками, будут уволены.

"Государство за двенадцать месяцев - с декабря по декабрь - выделило на заработную плату шахтерам 7,019 млрд грн, которые были полностью выплачены. В этом месяце мы дополнительно выделяли соответствующие средства в объеме: 671,4 млн грн - в ноябре, 335,8 млн грн - в декабре, чтобы выплачивать заработную плату шахтерам. Задолженности по государственной дотации нет..." - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому из государственного бюджета на 2021 год планируется выделить 2,4 млрд грн на погашение задолженности и выплату текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих угольных предприятий.

Читайте такжеИз-за взрыва на шахте "Листвяжная" задержали российского миллионераТакже напомним, ранее, в начале декабря, на Львовщине несколько десятков горняков отказались покидать шахту "Червоноградская", потому что еще с сентября им нормально не платят зарплату. К протесту горняков под землей присоединились работники еще пяти шахт, которые митинговали на поверхности и наоборот - отказывались спускаться в забой.

По словам руководителей "Львовуголь", горнякам и хотели бы выплатить долги, однако шахты дотационные, самостоятельно не окупаются, поэтому их финансирует государство.

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Автор: Дмитрий Шварц