Льготная цена на проездные билеты для украинцев будет действовать до конца июня.

Столица Чехии Прага заявила об окончании действия льготы на проезд для украинских беженцев.

Как сообщил представитель Пражской интегрированной транспортной системы PID Филипп Драпал, льготная цена на проездные билеты для украинцев будет действовать до конца июня, после чего проездные билеты будут продаваться украинцам по общему тарифу, сообщает Proukrainu.blesk.cz.

"По нашей информации, текущая скидка в форме тарифа HN2 действует до 30 июня 2023 года, и нет планов его дальнейшего продления", - заявил Драпал.

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Ранее инфоцентры PID и Транспортного предприятия Праги (DPP) отказывались продавать беженцам абонементные проездные билеты на 3 месяца по льготной цене. Тарифная категория HN2 ("лицо в материальном затруднении 2") стоила 444 чешские кроны (735 грн).

Есть возможность приобрести проездные по этому тарифу этот тариф на 1 месяц, стоимостью 165 крон (273 грн), однако это можно сделать только до 30 июня.

Окончание действия скидки для украинских беженцев 30 июня этого года указано в Тарифах Пражской интегрированной системы с 1 апреля.

Согласно общим тарифам абонементы стоят: 30 дней – 550 крон (919 грн); 90 дней – 1480 крон (2450 грн). Вчетверо меньше стоят такие проездные для пожилых людей, студентов, молодежи.

Отмена льгот для беженцев из Украину

28 декабря 2022 год власти Словакии объявили, что украинские беженцы больше не смогут бесплатно ездить в столице Словакии Братиславе.

С 1 июня некоторые страны отменили бесплатный проезд для беженцев из Украины, но взамен предложили льготы на проезд. Платным стал проезд в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. При этом некоторые из этих стран предложили украинцам льготный проезд по сниженной цене.

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