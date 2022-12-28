Переселенцы из Украины будут иметь право бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта только в день получения документов на статус временной защиты и в течение четырех следующих дней.

После десяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину власти Словакии объявили, что украинские беженцы больше не смогут бесплатно ездить в столице Словакии Братиславу.

Как сообщает Schengenvisainfo.com, с 1 января 2023 года бесплатный проезд в общественном транспорте Братиславы станет недоступен для украинских беженцев.

Переселенцы из Украины будут иметь право бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта только в день получения документов на статус временной защиты и в течение четырех следующих дней.

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Бесплатный проезд также будет возможен для лиц, имеющих специальный документ SLOVAK HELP с красным штампом. Этот документ выдается при пересечении государственной границы UA-SK.

Школьникам по-прежнему будет разрешено пользоваться общественным транспортом в Словакии бесплатно, но необходимо подтверждение о временном проживании и документ о посещении школы.

Помощь во время войны:

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям, Украина осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривень для здоровых взрослых людей, и 3000 гривень на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривень для финансирования бизнеса.

29 августа 2022 года в Офисе президента подготовили справку о выплатах пострадавшим из-за войны.

3 декабря 2022 года начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

С 1 января 2023 года некоторые соцвыплаты в Укране будут продлены автоматически.

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