В августе было выписано больше всего штрафов, хотя проверок было меньше всего.

По итогам неполного 2023 года, декабря-ноября, Государственная налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушения при работе с регистраторами расчетных операций (П / РРО) на 1,65 млрд грн. По сравнению с целым 2021 годом сумма выросла втрое больше, свидетельствуют данные "Опендатабот".

Более половины указанной суммы (988,15 млн грн) пришлось на август. Но именно за этот месяц было проведено наименьшее количество проверок в 2023 году – всего 1640, но выписано наибольшее количество штрафов – 3336.

По состоянию на начало декабря прошлого года в Украине работало 287,4 тыс. РРО и 554,6 тыс. ПРРО. Всплеск установок программных РРО в 2023 году пришелся на сентябрь – прибавилось 15%. Это связано с отменой в октябре моратория на проверки наличия кассовых аппаратов. Эксперты отмечают, что большинство предпринимателей до последнего былм не готовы к возврату проверок.

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Сейчас количество "касс в смартфоне" почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло в 4 раза, зато РРО поубавилось на 5%, пишет "Опендатабот".

Возврат проверок

С 1 октября в Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Так, в ФЛП 2-4 группы, получающие оплату за услуги не только по реквизитам, обязаны использовать РРО.

Причем водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающих к оплате наличные и электронные платежные средства, уже с октября должны выдавать чеки.

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