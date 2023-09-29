В октябре 2023 года в Украине переведут время и будут по-новому отмечать важный государственный праздник.

С 1 октября жизнь украинцев изменится во многих аспектах. Женщины-медики должны будут встать на воинский учет, а некоторые ФЛП будут платить меньший штраф за отсутсвие кассового аппарата. В октябре Украина переходит на зимнее время и по-новому отмечает некоторые государственные праздники.

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Воинский учет женщин

В Украине вводится военный учет женщин с 1 октября для всех медиков: врачей, медсестер, акушерок, фармацевтов, стоматологов. На учет в ТЦК должны будут встать как работающие на медицинских должностях женщины, так и обладательницы медицинской специальности, даже если они никогда не работали по профессии.

Военный учет для женщин в Украине действовал всегда, но с 1 октября 2023 года за неявку в ТЦК для военнообязанных женщин теперь будет действовать такой же штраф, как для мужчин. Также штрафы предусмотрены для руководителей предприятий, где есть неучтенные женщины-медики.

При этом Министерство обороны подчеркивает - мобилизация женщин с 1 октября проводиться не будет. Военный учет нужен лишь для актуализации информации, а не призыва женщин на фронт.

О том, будут ли выпускать женщин за границу после постановки на учет, пока неизвестно. Ограничений для выезда женщин из Украины пока нет, но в будущем они могут появиться, ведь закон не различает военнообязанных женщин и мужчин.

Пенсии в октябре

Пенсии в октябре 2023 года в Украине индексировать не будут. Они останутся на прежнем уровне. Минимальная пенсия сейчас составляет 2093 гривны. Надбавка к ежемесячной пенсии будет только у тех пенсионеров, кому в течение октября исполнится 70, 75 или 80 лет. Сумма доплаты будет индивидуальной.

Следующая индексация пенсий ожидается в марте 2024 года.

Коммунальные тарифы и отопительный сезон 2023

Тарифы в октябре 2023 года повышать не будут. Тариф на свет с 1 июня составляет 2,64 грн/кВт. Министерство энергетики обещает, что он сохранится до конца отопительного сезона. Тариф на газ останется на уровне 7,96 грн/кубометр.

Однако суммы в платежках украинцев в октябре всё же вырастут, потому что традиционно именно во второй месяц осени начинается отопительный сезон. Подавать тепло в трубы начинают когда среднесуточная температура на протяжении 3 дней не превышает +3°. Пока что неизвестно, когда начнется отопительный сезон 2023. Обычно он наступает в 15-ых числах месяца.

Штрафы для ФЛП

В Украине ФЛП 2-4 группы, которые получают оплату за услуги не только по реквизитам, обязаны использовать РРО (кассовый аппарат). За работу без РРО предусматриваются штрафы, но с 1 октября 2023 они будут значительно снижены.

"Законом № 3219 существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога, со 100 - 150% до 25 - 50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг), соответственно", - разъясняют в Государственной налоговой службе.

Однако сумма штрафов за работу без РРО не будет уменьшена для ФЛП, которые продают подакцизные и сложные бытовые товары, лекарства, медицинские товары и ювелирные изделия.

Переход на зимнее время 2023

Ежегодно в октябре в Украине проводится переход на зимнее время. Время переводят на один час назад.

Перевод часов на зимнее время 2023 проводится в воскресенье 29 октября. В 4:00 стрелки часов переводят на 3:00. В современной технике перевод осуществляется автоматически.

Штрафы для водителей

С 1 октября 2023 года по 1 мая 2024 года все водители должны включать дневной свет фар за пределами населенных пунктов. За езду без фар придется заплатить штраф в размере от 425 до 510 гривень. Такое правило вводится для большей заметности автомобилей на дорогах.

Праздники в октябре 2023

1 октября украинцы отметят День защитников Украины 2023 - самый важный государственный праздник во время полномасштабной войны.

Ранее День защитников и защитниц отмечали 14 октября, в день Покровы Пресвятой Богородицы. Однако 1 сентября 2023 ПЦУ перешла на новый церковный календарь, в котором все церковные праздники наступают на 13 дней раньше. Покрова теперь отмечается 1 октября, а вместе с ней перенесли и дату Дня защитников и защитниц Украины.

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