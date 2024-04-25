НБУ является активным участником валютного рынка и готов сглаживать чрезмерные колебания курса.

На ослабление гривни повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

"Со второй половины марта активизировались расходы правительства. Это было, безусловно, обусловлено получением международной помощи, восстановлением ее ритмичности: если в январе-феврале она не была настолько ритмичной, по результатам марта Украина получила 9 млрд долларов от международных партнеров. Соответственно это обусловило увеличение расходов и повлияло на соотношение спроса и предложения на рынке и обусловило девальвационные процессы", – сказал он.

По словам Гелетия, при этом ситуация на валютном рынке остается контролируемой. Нацбанк является активным его участником и готов сглаживать чрезмерные колебания курса.

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"У нас есть достаточный запас золотовалютных резервов, мы наблюдаем позитивные тенденции на рынке в части увеличения его глубины – более 50% операций на рынке происходят без участия НБУ. Нацбанк контролирует ситуацию, поэтому нет никаких оснований для какого-либо беспокойства", – отметил заместитель председателя.

Курс валют в Украине

Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году, в частности, ожидается незначительная девальвация до уровня 41 грн/долл. Далее прогнозируется постепенное ослабление гривны до отметки в 54,1 грн/долл. в 2029 году.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 апреля, снизился на 5 копеек – до 39,85 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

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