Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 апреля, снизился на 5 копеек – до 39,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 3 копейки, до 39,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,76 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,77 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,47 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,18 грн/евро, то есть гривня выросла на 8 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 24 апреля, не менялся и составлял 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера вырос на 10 копеек и составлял 42,95 грн за евро.

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