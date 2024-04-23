Основная часть обменников будет работать со спредом в пределах 20-35 копеек по доллару и 20-45 копеек по евро, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 26 апреля будет находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи от 39,20 до 40,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 39,35 до 40,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты, то в банках котировки европри покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,90 до 43,60 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,20 до 43,45 грн/евро, уверен эксперт.

"Основная часть обменников будет работать со спредом в пределах 20-35 копеек по доллару и 20-45 копеек по евро. Из-за значительных колебаний украинского межбанка по доллару и по евро, а также скачков пары евро/доллар на внешних рынках - во все дни этой недели будет наблюдаться широкий разброс ценников и по наличному доллару, и по евро", - отметил Козырев.

По его прогнозу, в период до 26 апреля котировки американской валюты на межбанке будут в пределах от 39,65 до 40,20 грн/долл., а курс евро - в пределах от 41,94 до 43,18 грн/евро.

"НБУ будет вынужден выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара для поддержки гривни практически ежедневно, чтобы "сбить" негатив девальвации гривни прошлой недели. По моим прогнозам, за 22−26 апреля Нацбанк потратит на это порядка $410 млн - $630 млн. Ежедневные объемы торгов в системе Блумберг на будут превышать уровни от $140 млн до $280 млн", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине на 23 апреля

Напомним, НБУ установил на 23 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 39,78 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,318 грн/евро, то есть гривна выросла на 7 копеек.

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