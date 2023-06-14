Международный интернет-регистратор RIPE NCC удалит примечание "санкции" из своей базы данных и начнет принимать новые заявки на членство

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, международный интернет-регистратор RIPE NCC заявил о том, вопреки санкциям, возобновляет обслуживание своих российских участников.

В RIPE NCC уточнили, что речь идет о компаниях, которые попали под санкционные ограничения, но при этом оказывают строго услуги в области электросвязи, сообщает РБК.

RIPE NCC удалит примечание "санкции" из своей базы данных, а также начнет принимать новые заявки на членство и заключать соглашения о спонсорстве с пользователями, подпадающими под это исключение.

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Директор по внешним связям RIPE NCC Максим Буртиков заявил, что полноценное обслуживание возобновится только для участников, в отношении которых продолжаются расследования о применимости к ним санкций.

Отмечается, что счета попавшим под исключение санкционным участникам выставляться не будут до тех пор, пока не прояснится, смогут ли банки принимать такие платежи.

Подсанкционные участники RIPE NCC, а также участники, в отношении которых проводилось расследование, не получали счета на оплату, так как RIPE NCC не могла получать от них платежи. Закрытые расследования пересматриваться не будут.

RIPE NCC

Европейский интернет-регистратор RIPE NCC заявлял о том, что в Европе закончились IP-адреса популярного формата IPv4.

В RIPE NCC добавили, что это не окажет большого влияния на рынок, так как, по их прогнозам, несколько сотен адресов в год будут передаваться от одних компаний и пользователей к другим.

В 2019 году в Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6, который позже распространится и по всему миру.

Имеющихся адресов нового формата достаточно для того, чтобы подключить несколько сотен миллиардов клиентов. "По нашим расчетам, если выделять сеть IPv6 каждому жителю планеты, то IPv6-адресов хватит на 480 лет", - отметили в RIPE NCC.

Протокол IPv4 рассчитан на 4,3 млрд клиентов. Впервые компания предупреждала о возможном дефиците адресов в 2011 году. Прогнозировали, что при нынешних темпах адреса могут закончиться в конце 2019 - начале 2020 года.

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