Ограничения на 5 лет применены к 178 физическим лицам, большинство из которых - россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно введения санкций против еще почти 180 физических лиц, которые связаны с Россией.

Как говорится в тексте опубликованного на сайте главы государства указа №321/2023, санкции применены против 178 физических лиц, большинство из которых - граждане РФ. Лица, к которым применены санкции, связаны с судебной системой России. В частности, в санкционном списке есть председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, а также другие действующие российские и оккупационные судьи.

Ограничения продлятся пять лет. Они в частности предусматривают: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, аренде госимущества, отказ в предоставлении и отмену виз, а также запрет на въезд в Украину.

Как сообщал УНИАН, еще до полномасштабного вторжения Украина начала вводить санкции против россиян и российских компаний, а также граждан других государств и иностранных организаций, которые связаны с Россией и способствуют российской агрессии.

В санкционных списках уже тысячи граждан и организаций.

Под ограничения попадают и целые страны. В частности, в конце мая Верховная Рада Украины поддержала постановление о введении санкций против Ирана, который поставляет России ударные дроны для осуществления атак по Украине.

С инициативой введения таких ограничений выступил президент. Так, в частности речь идет о запрете на торговые операции товарами военного и двойного назначения с иранцами, прекращении экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана, а также предотвращении вывода ими капиталов за пределы Украины.

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