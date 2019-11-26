В Европе закончились IP-адреса популярного формата IPv4

Аналитики прогнозировали, что это случится в конце 2019 года или в начале 2020 года.

В Европе и Украине закончились IP-адреса популярного формата IPv4.

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на европейского интернет-регистратора RIPE NCC.

В RIPE NCC добавили, что это не окажет большого влияния на рынок, так как, по их прогнозам, несколько сотен адресов в год будут передаваться от одних компаний и пользователей к другим.

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Кроме того, в Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6, который позже распространится и по всему миру.

Имеющихся адресов нового формата достаточно для того, чтобы подключить несколько сотен миллиардов клиентов. "По нашим расчетам, если выделять сеть IPv6 каждому жителю планеты, то IPv6-адресов хватит на 480 лет", - говорят в RIPE NCC.

Протокол IPv4 рассчитан на 4,3 млрд клиентов. Впервые компания предупреждала о возможном дефиците адресов в 2011 году. Прогнозировали, что при нынешних темпах адреса могут закончиться в конце 2019 - начале 2020 года.

Напомним, ранее в ООН подсчитали, что более половины жителей Земли или 4,1 млрд человек пользуются интернетом.