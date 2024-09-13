Доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы - на уровне 3,6 трлн грн.

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который отметил, что "несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя".

"Доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн", - отметил он.

Госбюджет Украины на 2025 год - главные приоритеты

Глава правительства добавил, что приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность нашей страны.

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"Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели", - подчеркнул Шмыгаль.

Так, сообщил он, расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 трлн грн: "Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны".

Второй приоритет, по словам премьера, - финансирование защищенных статей бюджета.

"Более 400 млрд грн выделяем на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается. 211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн - на образование", - рассказал Шмыгаль.

Третий приоритет - поддержка регионов и бизнеса, добавил глава правительства:

"Продолжим помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа еОселя".

Госбюджет-2025 - какие новации

Также Шмыгаль сообщил, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что "сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными": "В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики".

Он подытожил, что главный финансовый документ страны на 2025-й год "направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила".

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль заявил, что в следующем году в Украине запланировали новую индексацию пенсий: "Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям".

Шмыгаль добавил, что инфляция по состоянию на сегодня остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения, связанного с полномасштабным вторжением российских оккупантов. По словам премьера, во втором квартале этого года рост ВВП составил 3,7%.

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