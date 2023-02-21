Будет создан контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода антироссийских санкций.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых санкций, вводимых против агрессора, Европейский Союз должен создать орган, который бы централизованно боролся с массовым обходом антироссийских санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает Euractiv.

"Мы имеем слишком мало возможностей в ЕС для анализа, координации и продвижения новых санкций. Я хотел бы, чтобы мы создали в Брюсселе санкционный штаб. Это будет место, где государства-члены смогут объединять информацию и ресурсы по эффективности и уклонению, где мы делаем гораздо больше для борьбы с обходом ", - сказал Хукстра.

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Как говорится в материале, планируется, что новый санкционный штаб создаст контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода.

"Компании будут обязаны включать в свои контракты положения о конечном использовании, чтобы их продукция не оказалась в российской военной машине. ЕС должен использовать всю мощь своей коллективной экономической силы и системы уголовного правосудия против тех, кто помогает уклоняться от санкций ", - сказал Хукстра.

РФ обходит санкции

В начале полномасштабной войны в Украине ЕС, США, Канада, Япония, Швейцария и другие страны ввели рекордное количество санкций против РФ. РФ обогнала Иран и Северную Корею по количеству введенных ограничений. Под санкциями оказались российский центральный банк, политики и олигархи, российская нефть и нефтепродукты и так далее.

Спустя почти год после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, ее бюджет "просел" сразу по нескольким показателям: доход от экспорта упал в 4 раза, дефицит бюджета бьет рекорды.

В то же время доходы РФ от импорта просели только на 7,5% – за счет "параллельного импорта" и торговли с Турцией и Китаем. Эксперты выражают обеспокоенность по поводу способности Москвы уклоняться от санкций и переориентировать торговые пути.

В то же время, Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. В поставках микрочипов на российский рынок в обход западных санкций подозревается и немецкая компания Smart Impex. Фирмы-посредники для поставки микрочипов были созданы в Турции и Гонконге.

Ранее представитель Минфина США отправился в "турне" по таким странам, как Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, чтобы предупредить их о последствиях из-за обхода санкций против РФ.

18 февраля 2023 года заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о том, что США следят за попытками России обойти санкции и принимают жесткие меры.

10-й пакет санкций

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

Страны ЕС просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

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