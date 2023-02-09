Прокуратура Германии уже провела обыски и выясняет обстоятельства незаконных сделок.

Немецкая компания Smart Impex подозревается в поставке микрочипов на российский рынок в обход западных санкций. Об этом пишет Tagesschau.

По информации издания, прокуратура Кёльна провела обыски в офисах нескольких компаний, подозреваемых в обходе санкций против России. В ходе обысков были изъяты документы и носители информации, которые могут пролить свет на заключенные сделки на сумму около 15,5 млн долларов США.

Как выяснили журналисты, один из акционеров немецкой компании Smart Impex одновременно является соучредителем российской компании, которая была конечным получателем сделки по поставке микрочипов.

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"Незадолго до начала российской агрессивной войны на Украине прямые продажи в Россию были прекращены. Но теперь расследование показывает, что продажа этих электронных компонентов через Турцию, по-видимому, продолжалась во время войны", – пишет издание.

Отмечается, что речь идет о таких электронных компонентах, которые играют решающую роль в войне.

"Они лежат в основе российского оружия", — заявил Джеймс Бирн из британского аналитического центра RUSI, специализирующегося на обороне и безопасности.

Как Россия обходит западные санкции

Исследования показывают, 82% иранских беспилотников, збитых в Украине, содержали компоненты из США и других стран Запада. При этом производители отрицают прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.

Журналисты-расследователи выяснили, что Нидерланды поставляют в РФ миллионы микрочипов в обход санкций. Схема реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию.

Европейские танкеры продолжают возить нефть из России в Европу. Предприниматели нашли лазейку в западных санкциях.

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