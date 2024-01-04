По словам банкира, частые смены валютных курсов не будут иметь критических последствий.

На следующей неделе, с 8 по 14 января, ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой и экономически обоснованной, а курс на наличном рынке будет колебаться в пределах 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на фоне разновекторных валютных изменений колебания будут оставаться на минимальном уровне – до 0,2-0,3 грн. Кроме того, разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет крайне низкой – до 0,1 грн, а на наличном рынке – до 0,3-0,5 грн.

"Относительно курсовых коридоров допустимых (ожидаемых) валютных изменений, на межбанке колебания могут происходить в пределах 38-38,6 грн/$ и 39-40,5 грн/€, а на наличном рынке на уровне 38,5-39,5 грн/$ и 39-41 грн/€", – сказал банкир.

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По его словам, отдельного внимания стоят несколько факторов, от которых будет зависеть ситуация на валютном рынке:

стратегия регулятора на дальнейшую либерализацию валютного рынка;

стратегия на минимизацию разницы между курсами межбанка и наличного рынка (сейчас разница – это собственный заработок финучреждений на наличном рынке, которые формируют курс на основе межбанковского курса);

достаточные и своевременные объемы макрофинансовой помощи, которые должны покрыть большую часть расходной части госбюджета;

развитие экспорта (устранение имеющихся препятствий, возможность увеличить валютную выручку);

факторы войны: события на поле боя, противодействие вражеским атакам на объекты критической инфраструктуры и т. п.

"В общем, с 8 по 14 января на валютном рынке любые изменения вряд ли повредят общей картине рынка. Он будет оставаться до степени сбалансированным и прогнозируемым. Частые изменения валютных курсов не будут иметь критических последствий", - отметил Лесовой.

Курс валют в Украине

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на четверг, 4 января 2024 года, до 38,12 грн/$. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован в среду, 3 января, – 38,08 грн/$. При этом курс гривныи к евро укрепился до 41,61 грн за евро по сравнению с 41,72 грн в среду.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 января, подешевел на 3 копейки – до 38,97 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

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