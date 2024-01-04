Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро – 42,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 января, подешевел на 3 копейки – до 38,97 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 17 копеек – до 39,10 грн/долл. (продать доллар можно за 38,90 грн). Курс евро же в обменниках подешевел сразу на 45 копеек, до 42,75 грн/евро (курс продажи – 42,45 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Сегодня, 4 января, официальный курс гривни к доллару обновил исторический рекорд – Национальный банк снизил официальный курс гривны до 38,12 грн/долл. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован в среду, 3 января, – 38,08 грн/долл.

В то же время курс гривни к евро укрепился до 41,61 грн за евро по сравнению с 41,72 грн в среду.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в первую неделю Нового года – с 1 по 7 января – ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться без существенных изменений: границы допустимых валютных изменений останутся на уровне 37,5-38,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

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