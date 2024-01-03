В то же время курс гривни к евро укрепился до 41,6073 грн за евро по сравнению с 41,7209 грн в среду.

Курс гривни обновил исторический минимум относительно доллара США - 4 января один доллар будет стоить 38,11 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк снизил официальный курс гривни к доллару на четверг, 4 января 2024 года, до 38,1159 грн/$. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован в среду, 3 января, – 38,0839 грн/$.

В то же время курс гривны к евро укрепился до 41,6073 грн за евро по сравнению с 41,7209 грн в среду.

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Курс валют в Украине - детали

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 января, подорожал на 20 копеек - до 39,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" 2 января остался на уровне предыдущего показателя - 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и станов 43,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 38,20 грн, евро – по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе, с 1 по 7 января, ситуация на валютном рынке будет оставаться без существенных изменений: ожидается, что границы допустимых валютных изменений останутся на уровне 37,5-38,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро на наличном рынке.

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