Международные партнеры решили поддержать пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС выплатами.

Пострадавшие в результате техногенной катастрофы на Каховской ГЭС жители Херсонской и Николаевской областей получат единовременные денежные выплаты от государства и международных партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по результатам совещания министра Ирины Верещук с представителями международных гуманитарных организаций, отметив при этом, что сумма таких выплат будет определена в ближайшее время

"По результатам совещания международные партнеры единогласно решили поддержать пострадавших кэш-выплатами. Также нарабатывается механизм выплаты единовременной денежной помощи пострадавшему населению от государства", - говорится в сообщении.

Перечень населенных пунктов и списки граждан, подпадающих под категории получения денежных выплат, будут определены областными военными администрациями пострадавших регионов.

Теракт на Каховской ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Была уничтожена Каховская дамба, которая не подлежит восстановлению. В результате катастрофы десятки населенных пунктов были затоплены.

Вследствие подрыва россиянами Каховской ГЭС, Херсонская область потеряла 92% оросительных систем. По оценкам специалистов, частичное восстановление сельхозяйственных земель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 млрд евро.

По состоянию на 13 июня 2023 года сообщалось, что угроза подтопления существует для 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут превысить $10 млрд.

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