В одном из регионов Украины в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС потеряна почти вся оросительная система.

По причине того, что россияне взорвали Каховскую ГЭС, Херсонская область потеряла 92% оросительных систем.

По мнению специалистов, частичное восстановление сельхозземель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 млрд евро, об этом на брифинге в "Медиацентре Украина - Одесса" рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

По его данным, для восстановления сельскохозяйственных земель придется вложить 2-3 тыс. евро в гектар. "Только в Херсонской области потеряно 550-600 тыс. га оросительных земель. Если добавить Днепропетровскую и Запорожскую область, эта цифра увеличится до 1,5 млн га. То есть, если нужно будет восстановить дамбу, помповые станции, водозаборы и сеть под капельное орошение, это будет стоить сотни миллионов евро - около 4,5 млрд евро", - сказал Коваль.

Он добавил, что из-за теракта Херсонская область, которая входит в пятерку регионов-лидеров Украины по площади сельскохозяйственных земель, потеряла 92% оросительных систем, а это сотни фермерских хозяйств.

"Запорожская область потеряла 70% систем, юг Днепропетровской области и Николаевская область - до 30% источников воды и оросительных систем", - сказал эксперт.

В то же время юг Украины может эффективно работать только при наличии оросительных систем, а уничтоженная сейчас система - крупнейшая в Украине и Европе.

До теракта площадь сельскохозяйственных земель Херсонской области составляла примерно 2 млн га, 85% которых - пашня, которая постоянно нуждается в орошении.

По его словам, на площади 1,5 млн га Херсонской области выращивались зимние масличные культуры. В то же время наибольшая потеря - овощи открытого грунта, ранние овощи, ягоды и бахчевые культуры.

"Именно Херсонская область давала 35% украинского урожая овощей", - подчеркнул Коваль.

Последствия подрыва Каховской дамбы - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня произошел теракт на дамбе Каховской ГЭС - россияне взорвали объект. Каховская дамба уничтожена, ее невозможно восстановить. По сведениям украинской стороны, враги подорвали взрывчатку.

Стоит отметить, что Каховскую ГЭС нельзя было разрушить извне, поскольку она строилась так, чтобы выдержать ядерный удар. В результате разрушения ГЭС были затоплены десятки населенных пунктов.

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