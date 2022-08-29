Предприниматели были вынуждены не только полностью пересмотреть свои повседневные бизнес-процессы, но и менять места регистрации.

Почти 65 тысяч украинских бизнесов работает под оккупацией.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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"Почти 65 тысяч украинских бизнесов работает на временно оккупированных территориях. Это около 5% от общего количества существующих юридических лиц в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с началом полномасштабной войны на территории Украины предприниматели были вынуждены не только полностью пересмотреть свои повседневные бизнес-процессы, но и менять места регистрации, чтобы начать все снова.

"Если бизнес остается на территории со статусами: "временно оккупированы", "находятся в окружении (блокировании)", "на которых продолжаются активные боевые действия", то для него могут быть применены определенные налоговые ограничения", - говорится на платформе.

Упрощения для бизнеса:

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

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