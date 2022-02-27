Президент Еврокомиссии подчеркнула, что действия Путина ведут к уничтожению будущего его собственной страны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила следующий пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила в микроблоге Twitter.

"В координации с США, Францией, Германией, Италией, Канадой и Великобританией я предложу лидерам ЕС новые меры по укреплению нашего ответа на вторжение России в Украину и подавлению способности Путина финансировать его машину войны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, что определенное количество российских банков будет устранено из SWIFT. Это приостановит их деятельность во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - подчеркнула она.

"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит их транзакции. Это сделает невозможным для центрального банка ликвидировать его активы", - заявила президент ЕК.

"И в конце концов, мы будем работать, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках", - заявила фон дер Ляйен.

"Путин выбрал путь, направленный на уничтожение Украины. Но он еще делает то, на самом деле, что уничтожает будущее своей собственной страны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Вас также могут заинтересовать новости: