Еврокомиссия предлагает ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями.

Еврокомиссия предлагает ужесточить обязательства по отчетности банками о замороженных активах России, а также российских компаний и физических лиц.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии, ужесточение банковской отчетности будет осуществляться в рамках десятого пакета санкций против агрессора.

Еврокомиссия также предлагает ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, попавшими под санкции.

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За непредоставление необходимой информации предлагают накладывать штрафы до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

10-й пакет санкций против агрессора

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

В тот же день, 15 февраля 2023 года, вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предложил расширить санкции против РФ.

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