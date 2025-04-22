Оксана Жолнович напомнила, что к самым большим выплатам применяются ограничительные коэффициенты.

В Украине с января ввели ограничения на слишком большие пенсии. В частности, ограничивающие коэффициенты применили к части выплат, превышающие 23 610 гривень.

"Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно: эти ограничения не касаются участвовавших в боевых действиях военных и пенсий семей погибших защитников", - рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию "Обозреватель".

По ее словам, это решение приняли, чтобы сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между пенсиями, назначенными по специальным законам и общим правилам.

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"Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривень, а за год мы получим ресурс в более миллиарда гривен. Эти средства пойдут во исполнение обязательств перед всеми пенсионерами", - отметила чиновница.

При этом она указала, что теперь самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 гривни.

Пенсии в Украине - некоторым пенсионерам ограничили выплаты

Министерство социальной политики сообщило об ограничении крупнейших пенсий в 2025 году. В целом под ограничения попадут более 17 тысяч пенсионеров.

Речь шла о выплатах, которые сегодня могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гребень и выше. При этом ограничения не применяются к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

По данным Опендатабот, после индексации выплат в марте средняя пенсия в Украине составляет 6 341 гривню. Однако каждый третий пенсионер сейчас получает 3 340 гривень пенсии.

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