Максимальная сумма, на которую могут увеличить пенсии в результате индексации, составляет 1500 гривен.

С 1 марта в Украине началась индексация пенсий, и более 2 миллионов пенсионеров уже начали получать повышенные выплаты.

"С 4 марта первые украинцы получили уже проиндексированные пенсии. Всего по состоянию на сейчас мы уже выплатили пенсии 2,5 млн человек, и на эту повышенную пенсию было направлено практически 20 млрд грн", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По словам Жолнович, на эти расходы средства есть в полном объеме: дополнительно предусмотрены 57,5 млрд грн, из которых 35,2 млрд грн зарезервировано за счет Фонда социального страхования, а 22 млрд грн - из средств государственного бюджета.

Видео дня

"Поэтому никаких задержек или недоплат или каких-то других вещей, которые бы не позволили людям пожилого возраста получать вовремя свои заработанные выплаты, нет. Мы все будем выплачивать по графику с учетом индексации", - подчеркнула министр.

Жолнович также сообщила, что наименьшая сумма индексации составит 11,5% от той пенсии, которую человек получал в прошлом году.

"Ведь самые маленькие пенсии мы индексируем полностью всей пенсионной выплатой. Раньше индексировали только ту частичку, которая была страховой пенсией, а государственные доплаты за возраст, дотяжку до прожиточного не индексировали, и поэтому как раз самые маленькие пенсии раньше оставались такими же", - пояснила она.

По словам министра, сейчас самые маленькие пенсии увеличиваются на тот процент, который определен по формуле. Поэтому если в этом году пенсии должны вырасти на 11,5%, то даже самая маленькая пенсия, например, 3000 гривен точно вырастет больше чуть более чем на 300 гривен.

"Но специальные расчеты пенсий мы полностью ограничили. Поэтому, кто получает более 23 тысяч пенсию, мы сейчас ввели ограничивающие коэффициенты, чтобы восстановить справедливость и не было большого разрыва для всех категории", - подчеркнула Жолнович.

Она отметила, что индексация большой пенсии не будет в полной мере проиндексирована на 11,5%.

"Например, если у человека 20 000 гривен пенсия то, разумеется, 11% - это чуть больше чем 2000. Но у нас максимальная сумма к индексации - это 1500 гривен. То есть на время войны, понимая ограниченность дохода, мы действительно направляем поддержку именно на самые низкие пенсии, несколько ограничивая те пенсии, которые являются высокими традиционно", - пояснила Жолнович.

Индексация пенсий в Украине

В Украине с 1 марта проводится индексация пенсий. Рост пенсионных выплат произойдет для более 10 млн граждан на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий составит 100 грн, максимальный размер индексации -1500 грн, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Работающие пенсионеры в Украине могут рассчитывать на перерасчет пенсионных выплат. Пенсии увеличат с учетом приобретенного стажа с 1 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: