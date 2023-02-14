"Связной" - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов на территории агрессора.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину крупнейший сотовый ритейлер агрессора "Связной" намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве.

Об этом говорится в заявлении ритейлера на Федресурсе страны-агрессора. Сумма задолженности ООО "Сеть Связной" перед кредиторами не сообщается.

"В связи с появлением у Общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной" признаков банкротства, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной" банкротом. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" должник не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты подачи заявления должника обязан опубликовать уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением должника путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц", – говорится в собщении.

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Война в Украине и банкротство ритейлера

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов на территории агрессора.

Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.

В декабре 2022 года суд утвердил мировое соглашение "Связного" с Альфа-банком, по условиям которого ритейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со "Связного" около 839 миллионов рублей по иску ПАО "Вымпел-Коммуникации".

Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со "Связного" чуть более 5 миллиардов рублей в пользу ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

Падение экономики агрессора

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей России уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долл.

В конце июня 2022 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу – впервые за сто лет. Это практически лишило Россию возможностей заимствовать деньги за рубежом.

В течение всего года против РФ вводились различные санкции, в том числе секторальные. Самым сильным ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

По итогам 2022 года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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