Всего в перечне 16 позиций, главным образом – классические офшоры.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз обновил так называемый "серый список" налоговых юрисдикций, добавив в него страну-агрессора.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, в "серый список" кроме страны-оккупанта также попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику.

"Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем", - сказано в релизе.

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Как говорится в собщении, претензии к России связаны с принятыми в 2022 году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (их в России два – в Приморье и в Калининградской области). Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" на фоне ситуации на Украине.

В то же время, несколько стран покинули "серый список": Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай, а Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочки для устранения недостатков.

Впервые "серый список" был составлен в декабре 2017 года. Следующий его пересмотр намечен на октябрь 2023 года. Всего в перечне 16 позиций, главным образом – классические офшоры (Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и др.).

10-й пакет санкций

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа над десятым пакетом уже ведется. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающих Россиию в войне.

Некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

Война в Украине и крах российской экономики

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей России уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долл.

В конце июня 2022 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу – впервые за сто лет. Это практически лишило Россию возможностей заимствовать деньги за рубежом.

В течение всего года против РФ вводились различные санкции, в том числе секторальные. Самым сильным ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

По итогам 2022 года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта.

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