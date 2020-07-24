Спасение гривни: НБУ продал банкам почти $350 миллионов
16:21, 24 июля 2020Финансы
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В этот период регулятор не покупал валюту.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на этой неделе - с 20 по 24 июля - потратил на поддержку гривни на межбанковском валютном рынке 347,8 миллиона долларов из резервов.
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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не покупал валюту.
При этом с начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 685,1 миллиона долларов.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2019 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,933 миллиарда долларов.
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