Деньги ЕС не повлияют на курс доллара – Шмыгаль

По словам премьера, условия получения средств Евросоюза являются чрезвычайно привлекательными для Украины

Получение Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1,2 млрд евро никоим образом не повлияет на курс доллара.

Об этом в ходе визита в Брюссель заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Стабильность ситуации

«Выделение макрофинансовой помощи, меморандум по которой сегодня подписан, никоим образом не повлияет на курс доллара. Ситуация остается стабильной», - сказал он.

Кредит разделили на транши

По словам Шмыгаля, кредит разделен на два транша по 600 млн евро каждый. Первый транш – безусловный, он будет предоставлен после ратификации меморандума Верховной Радой.

Второй транш будет выделен после реформ, которые правительство планирует завершить в этом и в начале 2021 года.

Куда пойдут деньги

Макрофинансовая помощь ЕС пойдет сразу в государственный бюджет и будет использоваться на борьбу с последствиями коронакризиса и поддержку макрофинансовой стабильности.

«Программа рассчитана на двенадцать месяцев. Кредит рассчитан на 14,5 лет. Чрезвычайно привлекательные условия для Украины. Это уменьшит нагрузку по выплате внешних долгов. Это – поддержка в борьбе с пандемией и COVID», - сказал он.

Меморандум и Кредитное соглашение

23 июля 2020 года был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках рабочего визита в Брюссель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

По словам Шмыгаля, 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

В ходе визита в Брюссель Шмыгаль отдельно подчеркнул, что Кабинет министров не планирует вести диалог с Национальным банком Украины на предмет дополнительной эмиссии национальной валюты.

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