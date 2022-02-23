Британия готова предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборонительное оружие и разоблачить попытки РФ разработать фальшивые предлоги для вторжения.

Правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете, призванном поддержать сохранение стабильности в Украине.

Как сообщается на правительственном сайте Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс подтверждает готовность страны гарантировать кредиты на сумму до 500 млн долл. для поддержки Украины и смягчения экономических последствий российской агрессии.

"Великобритания готова предоставить гарантии кредитования Многостороннего банка развития для проектов, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией. Эта поддержка поможет смягчить экономические последствия для экономики Украины из-за агрессии России", - сказано в сообщении.

По словам Трасс, Британия готова предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборонительное оружие и разоблачить попытки России разработать фальшивые предлоги для вторжения.

"Мы вкладываем свои деньги в то, о чем говорим, и используем экономический опыт и силу Великобритании, чтобы поддержать народ Украины. Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике выдержать бурю российской агрессии", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, с начала 2022 года Британия предоставила Вооруженным силам Украины для обороны 2 тыс. противотанковых комплексов NLAW.

Кроме того, в рамках миссии Orbital Британия провела подготовку 22 тыс. украинских военных.