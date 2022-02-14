Всемирный банк рассказал, планирует ли эвакуацию персонала из Украины. В учреждении сообщили, что для обеспечения безопасности сотрудников и их семей банк продолжит работать над проектами с территории Украины и других локаций.
Об этом пресс-служба учреждения сообщила УНИАН.
"Деятельность Группы Всемирного банка в Украине продолжается. Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. С этой целью сотрудники будут продолжать работать над совместными программами из Украины и других локаций", - говорится в сообщении.
При этом, как сообщает издание Reuters Всемирный банк уже начал эвакуацию персонала из Украины.
"Согласно нашей политике эвакуации, продолжается временное перемещение персонала и проводятся усиленные меры безопасности", - цитирует издание Reuters заявление Всемирного банка.
Угроза российского вторжения: что известно об эвакуации посольств и учреждений из Украины
Из-за угрозы военного вторжения России США, Великобритания, Австралия и Германия и ряд других уведомили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и сотрудников своих посольств или позволить им добровольно покинуть территорию Украины.
Также ряд стран призвал своих граждан немедленно вернуться домой.
10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.
11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время Зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.