В учреждении сообщили, что деятельность Всемирного банка в Украине продолжается.

Всемирный банк рассказал, планирует ли эвакуацию персонала из Украины. В учреждении сообщили, что для обеспечения безопасности сотрудников и их семей банк продолжит работать над проектами с территории Украины и других локаций.

Об этом пресс-служба учреждения сообщила УНИАН.

"Деятельность Группы Всемирного банка в Украине продолжается. Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. С этой целью сотрудники будут продолжать работать над совместными программами из Украины и других локаций", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщает издание Reuters Всемирный банк уже начал эвакуацию персонала из Украины.

"Согласно нашей политике эвакуации, продолжается временное перемещение персонала и проводятся усиленные меры безопасности", - цитирует издание Reuters заявление Всемирного банка.

Угроза российского вторжения: что известно об эвакуации посольств и учреждений из Украины

Из-за угрозы военного вторжения России США, Великобритания, Австралия и Германия и ряд других уведомили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и сотрудников своих посольств или позволить им добровольно покинуть территорию Украины.

Также ряд стран призвал своих граждан немедленно вернуться домой.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время Зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.